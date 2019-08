Konzert in St. Wendel : Michael Czulak spielt die Orgel

St. Wendel Das nächste Konzert der „Orgelmusik am Abend“ in der Wendelinus-Basilika beginnt am Samstag, 17. August, um 20 Uhr. Michael Czulak spielt Werke von Ralph Vaughan-Williams, Edward Elgar, Felix Mendelssohn-Bartholdy sowie eigene Werke, teilt ein Sprecher mit. Czulak begann seine Ausbildung im Alter von sieben Jahren.

