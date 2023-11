Hänsel und Gretel in St. Wendel „So anspruchsvoll wie Wagner oder Puccini“

Mehr als zwei Stunden lang brillierte das an diesem Abend von ihm dirigierte Landes-Jugend-Symphonie-Orchester Saar (LJO) mit der berühmten Kinderoper aus der Feder Engelbert Humperdincks (Musik) und Hermann Wettes (Text), die bereits 1893 uraufgeführt wurde und sich auch heute noch großer Beliebtheit erfreut. Unterstützt von Studierenden der Hochschule für Musik Saar, die die Gesangsparts übernahmen, sowie einem Kinderchor, der sich aus Mitgliedern von La Chorale à Pleine Voix in Sarreguemines und Les Chorales „123 Chantez“ und Les Déchantès in Forbach zusammensetzte, begeisterte das LJO die etwa 420 Zuhörerinnen und Zuhörer in St. Wendel.