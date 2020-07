Angebot der Verbraucherzentrale : Vortrag informiert in Sachen Solarenergie

Foto: picture alliance / dpa/Marc M¸ller

St. Wendel Energieberaterin der Verbraucherzentrale geht am 23. Juli der Frage nach, für welchen Hausbesitzer sich eine Fotovoltaikanlage eignet.

Ist mein Haus für Solarenergie geeignet? Diese Frage stellen sich viele Hausbesitzer. Am Donnerstag, 23. Juli, in der Zeit von 18 bis 19 Uhr gibt es vielleicht Antworten. Dann bietet die Verbraucherzentrale des Saarlandes einen kostenlosen Online-Vortrag zum Thema Solar-Eignung an.

Ob Fotovoltaik oder Solarthermie, viele Eigenheimbesitzer wollen einen persönlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Dabei kommt ihnen das sonnige Wetter in den vergangenen Jahren sehr entgegen. Infolge der langanhaltenden Sonnenscheinperioden kann sich die Investition in die Technik eventuell rechnen, so dass nicht nur Idealisten sondern auch Anleger auf ihre Kosten kommen, teilt ein Sprecher der Verbraucherzentrale mit.

Welche technischen Gegebenheiten wichtig und wie Abweichungen zu bewerten sind, erläutert Cathrin Becker in ihrem Vortrag zum Thema Solarenergie. Wann ist eine Fotovoltaikanlage zur Stromgewinnung oder eine solarthermische Anlage zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung sinnvoll? Welche Größe sollte eine Solaranlage haben? Was ist zu berücksichtigen, wenn man eine PV-Anlage mit einem Batteriespeicher kombinieren will? Wie kann man Angebote vergleichen? Welche Fördermittel gibt es? In die Ausführungen fließen laut Sprecher Erfahrungen mit zahlreichen Solar-Eignungs-Checks ein, die die Referentin bereits als Energieberaterin der Verbraucherzentrale gemacht hat.