Adolf-Bender-Zentrum St. Wendel Vortrag beleuchtet die „Neue Rechte“

(red) Spätestens seit der „Correctiv“-Recherche ist der Begriff „Remigration“ überall im Gespräch. Ein Begriff, der insbesondere in Kreisen der sogenannten „Neuen Rechten“ propagiert wird. Was die „Neue Rechte“ ist, wie sie entstand, über ihre Ideologien und Strategien – darüber klärte ein Online-Vortrag der Fachstelle gegen Rechtsextremismus des Adolf-Bender-Zentrums in St. Wendel auf.