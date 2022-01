Gesundheitsamt forscht nach : Omikron-Massenausbruch: Zahl der bestätigten Fälle in St. Wendeler Kneipenszene steigt

Viele Testproben, die wegen des Omikron-Ausbruchs in St. Wendeler Kneipen genommen wurden, sind noch in den Laboren. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Update St. Wendel Den Aufruf des St. Wendeler Gesundheitsamtes, sich wegen einer Corona-Ausbruchswelle in der Kreisstadt auch an Silvester und Neujahr testen zu lassen, haben offensichtlich viele Menschen ernst genommen. So müssten zurzeit viele Daten erfasst und Proben in Laboren geprüft werden.