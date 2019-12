Konzert in St. Wendel : Oli P. ging auf Tuchfühlung mit den Fans

St. Wendel 900 Fans kamen zur 1990er-Party in St. Wendeler Disco. Sänger begeisterte mit Fannähe und seinen größten Hits.

Der offiziellen Einlass hat noch gar nicht begonnen. Dennoch warteten zahlreiche Fans vor der Discothek Flash in St. Wendel. Teenager, junge und etwas ältere Menschen hatten sich eingefunden, um den Sound eines längst vergangenen Jahrzehnts aufleben zu lassen. Nach Angaben eines Sprechers waren im Vorfeld mehr als 200 Tickets verkauft worden, am Abend kamen dann etwa 900 Besucher zu der Veranstaltung. Während im Club Hip-Hop lief, brachten die beiden DJs Sandersound und Horny die Menge auf dem Mainfloor auf Betriebstemperatur. Neben Techno-Klassikern wie „Hyper Hyper“ von Scooter oder „Insomnia (I can`t get no sleep)“ von Faithless legten die Discjockeys auch Culture Beats „Mr. Vain“, „Rhythm is a dancer“ von Snap oder Haddaways „What is love“. Zu diesen Dance-Hits tanzte das Publikum kräftig ab.