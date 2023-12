Traditionen pflegen Hier kommen Nikolaus und Christkind

Wenn am heutigen Morgen in der Kindertageseinrichtung St. Stephanus in der Rosenstraße ein stattlicher Mann mit Bart und Bischofsmütze Einzug hält, weiß dort jedes Kind: Das ist der Nikolaus. Die Kinder kennen aber noch mehr als den Namen des Gastes. Wissen auch um sein Wirken und warum wir ihm noch heute gedenken. Denn: Schon seit Wochen haben die Erzieherinnen und Erzieher der Einrichtung den Besuch des Nikolauses mit den Kindern vorbereitet. Haben ihnen von der Großzügigkeit des heiligen Mannes erzählt, davon, dass er seinen Reichtum stets mit den Armen teilte.