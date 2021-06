Nu Breeze Project : Gute Laune im Wohnzimmer-Studio

St Wendel Das Nu Breeze Project aus St. Wendel veröffentlicht an diesem Dienstag seine neue EP mit fünf Liedern.

Das St. Wendeler Nu Breeze Project veröffentlicht an diesem Dienstag seine neue EP „Bass Bone Bop“ mit fünf Songs. Und das wird mit einer Online-Releaseparty an der Ganztags-Gemeinschaftsschule in Neunkirchen gefeiert. „Wir wollten eigentlich mit einem Konzert starten, aber das funktioniert ja wegen Corona nicht“, sagt Brice „Breeze“ Bartone, der 22-jährige künstlerische Kopf des Projekts. So werden die Schüler den Auftritt der Band im Klassenraum am Bildschirm erleben. „Wir spielen vor Publikum, aber ohne das Publikum zu sehen“, freut sich Bassist Mario Bartone auf die Show.