St. Wendel Claudia Michel von der Notfalldarstellung St. Wendel zeigt, wie sie Knochenbrüche und Co. für Übungen der Hilfskräfte präpariert.

Etwa 15 mal rückt das Team Nofalldarstellung pro Jahr bei Übungen von Hilfsorganisationen im Landkreis St. Wendel an. Hinzu kommen regionübergreifende Einsätze, beispielsweise bei Großübungen am Saarbrücker Flughafen. Die Freisener Feuerwehr engagiere die Darsteller regelmäßig zu Großübungen. Pro Mime – so heißen die Ehrenamtler, die in die Rolle der Verletzten schlüpfen – fallen Kosten von fünf Euro an. Damit die Szenarien am Tag der Übung auch wirklich so realistisch wie möglich sind, gibt es Vorbesprechungen. „Da bin ich dann auch dabei und erfahre, was trainiert wird: Unfälle oder Brände“, berichtet die Intensiv-Krankenschwester. Im Anschluss daran verfasse sie entsprechende Drehbücher. „Ich halte darin fest, welche Verletzung wie geschminkt wird, wie sich der Darsteller verhalten muss und wie sich seine Verfassung, Blutdruck und ähnliches, im Laufe der Übung verändert.“