Vereine sammeln Gschenke für Kinder : Nikolausfeier für Familien bei der St. Wendeler Tafel

St. Wendel Eine Nikolausfeier für Familien ist am Donnerstag, 5. Dezember, in der Zeit von 16.30 bis 19 Uhr in den Räumlichkeiten der St. Wendeler Tafel geplant. Damit es dann neben kosenlosen kulinarischen Genüssen für die Kinder auch Geschenke gibt, sammeln „Ally hilft – Handeln statt hoffen“, Rotary-Hilfe Tholey-Bostalsee und die St. Wendeler Tafel Nikolauspräsente.

Abgabestellen sind bei Birgit Drobczynski in St. Wendel, Tel. (01 57) 76 02 74 32, bei Jessica Weber in St. Wendel, (01 63) 1 94 90 10, in der Zahnarztpraxis Joachim Hauth in Hasborn-Dautweiler, der Vinothek Marie-Luise, in Bosen und im Café Edelstein in Oberkirchen. Darüber hinaus können die Geschenke am 30. November bei der Spendenveranstaltung für das Kinderhospiz- und Palliativteam Saar zwischen 14.30 und 23 Uhr im Gemeindezentrum Bliesen abgegeben werden.