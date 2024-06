Freizeit Kultiges Blech glänzt in der Sonne

Es ist Sonntagmittag, 12 Uhr: Auto an Auto rollt in Niederlinxweiler zum zweiten Oldtimertreffen an das Gelände rund um die Breitwieshalle. „Der Platz ist schon gut voll, wir müssen die Autos jetzt langsam stückeln oder stapeln“, sagt Torsten Bur, der mit Ralf Knaul in Eigenregie und vielen Helfern das zweite Treffen historischer und klassischer Autos organisiert.