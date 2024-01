Vorsätze fürs neue Jahr Frieden, Gesundheit und ein Halbmarathon

Viele Menschen nutzen den Jahreswechsel, um über das vergangene Jahr nachzudenken, zu reflektieren, was gut und was nicht so gut lief. Neues Jahr, neues Glück: Jetzt ist der Zeitpunkt zu überlegen, was 2024 besser werden soll, mit welchen Vorsätzen man ins neue Jahr starten möchte. Mehr Sport treiben, weniger essen oder gesünder und nachhaltiger leben? Mit welchen guten Vorsätzen starten Menschen im Landkreis St. Wendel ins neue Jahr? Die SZ hat sich umgehört.