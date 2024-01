Neujahrsempfang Vier-Jahres-Rückblick im St. Wendeler Saalbau

Via Videofilm ließ er die schwierige Zeit der Corona-Pandemie, die jedoch auch vielfaches Bürgerengagement, wie Nachbarschaftshilfe, gemeinsames Maskennähen oder Musikgenuss auf Abstand, initiierte, aber auch kulturelle und sportliche Events, beispielsweise das Zauberfestival, Sing City, die Weihnachtsshow des Gunni Mahling Showensembles, das SR Ferien Open Air, den City-Jump auf dem Schlossplatz oder das Gastspiel der Deutschlandtour in St. Wendel, Revue passieren. Er bedankte sich bei all jenen, die sich für ihre Stadt oder auch ihren Ortsteil einbrächten.