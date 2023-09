Kneipp-Verein St. Wendel Von Chakra-Verwöhnstunden bis Line-Dance

Schon am Mittwoch, 6. September, geht es los mit den Kursen „Fit und gesund“ unter der Leitung von Ruth Baumgartner, Info-Telefon (0 68 57) 64 70, „Malen mit Aquarellfarben“, geleitet von Natalya Steinbrink, Info-Telefon (0152) 22 90 09 16, „Hatha-Yoga am Mittwoch“ mit Manuela Baltes, Telefon (0163) 8 05 44 70. „Dance Revival“ mit Barbara Sauerwald startet um 19 Uhr. Info-Telefon (0 68 51) 8 16 16. Auch an die Kleinen ist gedacht mit dem Kurs „Kinder in Bewegung“ mit Alexandra Dörrenbächer, Info-Telefon (0 68 24) 82 24.