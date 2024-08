St Wendel Cucina Italiana ist jeden Tag ausgebucht

Die Geschichte des alteingesessenen Gasthauses „Zum Ochsen“ in der St. Wendeler Oberstadt reicht mehr als 400 Jahre zurück. Mit der Osteria „Zum Ochsen“ wurde ein neues Kapitel aufgeschlagen. Die SZ hat sich in dem italienischen Lokal umgeschaut und nachgefragt, was nun auf der Speisekarte steht.

An der Fassade des in dezentem Orange gestrichenen Gebäudes in der Balduinstraße 40 in St. Wendel sind nach wie vor in weißer geschwungener Schrift die Worte „Restaurant Zum Ochsen seit 1620“ sowie „Familie Klär“ zu lesen. Dass im ältesten Gasthaus der Stadt, das sich seit 1936 im Besitz der Familie Klär, zu deren Nachfahren auch der heutige Bürgermeister Peter Klär gehört, dennoch neue Zeiten angebrochen sind, impliziert eine kleine Ergänzung des an der rechten Seite angebrachten ovalen Schilds mit der Aufschrift „Restaurant Zum Ochsen“. Als ‚Osteria und Pizzeria‘ wird das ehemals gutbürgerliche Lokal dort nun beschrieben.