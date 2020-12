Willkommensbogen in Bliesen : Neues Entree — passend zum Bliestaldom

Willkommensbogen in Bliesen

Bliesen Bliesen hat sich mit einem neuen Entree herausgeputzt. Ein steinerner Willkommensbogen begrüßt die aus Richtung St. Wendel kommenden Autofahrer am Ortseingang.

Axel Horras hat den roten Sandstein aus den Vogesen kommen lassen und ihn in seiner Bildhauerei bearbeitet. „Alles sollte zu unserer Kirche passen“, so Horras zur Vorgabe. Aus den massiven Steinblöcken hat er neun Elemente zu einem Art Torbogen zusammengesetzt. Mit Hammer und Meißel dann auch die Jahreszahl 994, das Wappen von Bliesen und der französischen Partnerstadt Saint-Cyr-en-Val eingraviert. Im Bogen hat der Metall- und Stahlbaubetrieb Lemeta eine massive Konstruktion installiert. „Die Vereine werden am Gerüst ihre Tafeln aufhängen und über anstehende Termine informieren“, berichtet Ortschef Theis. Aktuell wünscht der Förderverein Bliestaldom ein gutes neues Jahr.