St. Wendeler Wochenmarkt : Auch der Neue legt großen Wert auf regionale Produkte

St. Wendel Harald Klein hat zum Jahreswechsel einen Obst- und Gemüsestand auf dem St. Wendeler Wochenmarkt in der Mott übernommen.

Und so bleibe der Erkennungswert bestehen. „Wir haben alle Produkte auch wie vorher aufgebaut, und damit weiß die Kundschaft weiterhin, wo was zu finden ist“, erklärt er. Beim Angebot setzt Klein weiter auf regionale Produkte aus Lisdorf, dem Saarland und aus dem nahen Frankreich. „Frisches Obst und Gemüse wie Grünkohl, Wirsing, Kohlrabi oder Chinakohl läuft gut“, meint Klein. Produkte, die aktuell nicht in die Saison passen, will er nicht anbieten.