Beim Caritasverband : Neuer Deutschkurs für Frauen startet in St. Wendel

St. Wendel „Mama lernt Deutsch“ – unter diesem Motto startet am Montag, 19. August, ein neuer Kurs beim Caritasverband. Seit nunmehr 15 Jahren bietet die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) Saarbrücken in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband Schaumberg-Blies kostenlose, von der Landesregierung geförderte Deutschkurse für Frauen mit geringen Sprachkenntnissen an.

Von red

„Für viele der bisherigen Absolventinnen war die Teilnahme an diesen Kursen ein wichtiger Schritt zur Integration“, erklärt ein Sprecher des Verbandes.

Auch im Sommer/Herbst 2019 wird die Kursreihe fortgesetzt. Der Unterricht startet wieder am 19. August und wird ab dann bis Weihnachten jeweils montags von 8.30 bis 11.30 stattfinden. Der niederschwellig angelegte Kurs, der sich am Lebensalltag der Frauen orientiert, findet in den Räumen des Caritasverbandes in St.Wendel statt. Er umfasst insgesamt 15 Montagvormittage. „Die teilnehmenden Mamas dürfen ihre Kleinkinder mitbringen“, sagt der Verbands-Sprecher. Wie schon in der Vergangenheit sollen die Teilnehmerinnen des Kurses sozialpädagogisch betreut werden. Experten bieten den Frauen Hilfestellung sowohl in persönlichen Belangen wie auch bei Schwierigkeiten im Kontakt mit Behörden und bei Anträgen.

Da die Teilnehmerinnenzahl begrenzt ist, bittet der Caritasverband um Anmeldung. „Analphabetinnen können leider nicht aufgenommen werden“, sagt der Sprecher.