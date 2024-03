Neue Weinbar Bacino eröffnet Italienisches Flair mitten in St. Wendel

Pakete auspacken, Möbel aufbauen, Deko platzieren, Stühle und Tische aufstellen – in den vergangenen Tagen hatten Nicolas und Mario Küß jede Menge zu tun. Unterstützt von Freunden und Bekannten schufteten die beiden beinahe rund um die Uhr. Doch die Mühe hat sich gelohnt: Pünktlich zur Eröffnung am heutigen Donnerstag ist ihre neue Weinbar Bacino am Schlossplatz in St. Wendel bereit für die ersten Gäste.