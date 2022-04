Symbolische Schlüsselübergabe : Im Sommer dürfen auch Vereine rein

Bürgermeister Peter Klär (rechts) bei der symbolischen Schlüsselübergabe mit Schulleiterin Christine Klees (links), Niederkirchens stellvertretendem Ortsvorsteher Marko Cullmann (hinten links), der Schulaufsichtsbeamtin des Referates für Grundschulen, Christiane Thewes (hinten rechts) sowie Schülern der Grundschule. Foto: Bonenberger/Kreisstadt

Niederkirchen Neue Turnhalle in Niederkirchen ist nun erst einmal für den Schulsport geöffnet.

Einen großen Schlüssel überreichte St. Wendels Bürgermeister Peter Klär (CDU) an Schulleiterin Christine Klees und gab so symbolisch die neue Turnhalle am Niederkircher Grundschulstandort für den Schulsport frei. Das teilt ein Sprecher der Kreisstadt in einer Presseveröffentlichung mit. Eine Eröffnungsfeier musste pandemiebedingt auf die Sommermonate verschoben werden. Dann soll der Neubau – nach Abschluss der Arbeiten im Außenbereich – auch dem Vereinssport in Niederkirchen zur Verfügung stehen.

Schon jetzt können sich die Niederkircher Grundschüler über den Neubau freuen, heißt es. Dieser wurde von der Kreisstadt St. Wendel in Holzrahmenbauweise errichtet und ersetzt die vorherige Schulturnhalle an gleicher Stelle. Die neue Halle ist 26 Meter lang und 16 Meter breit und erhöht so das Raumangebot für den Schulsport um rund 15 Quadratmeter.

Bei der Innenausstattung wurden alle zeitgemäßen Anforderungen einer modernen Schulturnhalle berücksichtigt. Zudem ist die neue Sportstätte barrierefrei gestaltet. Das ursprüngliche Kellergeschoss der alten Halle blieb bestehen, wurde jedoch hinsichtlich der erforderlichen Brandschutzmaßnahmen modernisiert. Die komplett renovierten Kellerräume sollen künftig als Abstell- und Lagerfläche genutzt werden. Als Teil der Nachhaltigkeits-Strategie der Kreisstadt St. Wendel als „Global Nachhaltige Kommune“ erhält das Pultdach der neuen Halle eine Photovoltaikanlage, die an das Verbrauchsnetz angeschlossen wird. Ein zweiter Eingang, der als Flucht- und Rettungsweg dient, kam ebenfalls neu hinzu, heißt es weiter.

Das Projekt wurde durch die „Förderrichtlinie Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Schulinfrastruktur“ des saarländischen Innenministeriums unterstützt. Hier folgte der Rat dem Vorschlag der Verwaltung und entschied sich dazu, alle zugewiesenen Mittel im Rahmen dieser Richtlinie gezielt an einem Schulstandort einzusetzen und diesen so komplett zu ertüchtigen. „Dieser gezielte Mitteleinsatz machte es möglich, hier neben vielen Sanierungsarbeiten am eigentlichen Schulgebäude auch eine hochmoderne, nachhaltige und damit zukunftsweisende Sporthalle am Grundschulstandort Niederkirchen zu errichten“, betonte Bürgermeister Klär.