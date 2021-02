Projekt in Niederkirchen : Neubau der Schulturnhalle geht planmäßig voran

Projekt in Niederkirchen

1,5 Millionen Euro kostet der Neubau der Schulturnhalle in Niederkirchen. Im Sommer soll sie fertig sein. Foto: Josef Bonenberger/ Kreisstadt St. Wendel

Niederkirchen Das Gebäude in Niederkirchen soll bis Juli/August 2021 fertig sein. Die Kosten dafür belaufen sich auf 1,5 Millionen Euro.

Nach dem Abriss der alten Grundschul-Turnhalle begann an gleicher Stelle der Neubau in Holzrahmenbauweise inklusive effektiver Wärmedämmung. Die neue Halle ist 26 Meter lang und 16 Meter breit. Das Raumangebot für den Schulsport wird somit um rund 15 Quadratmeter vergrößert. „Bei der Planung der Innenausstattung wurden alle zeitgemäßen Anforderungen einer modernen Schulturnhalle berücksichtigt“, erläutert ein Sprecher der Kreisstadt. Des Weiteren sei die neue Sportstätte barrierefrei gestaltet. Das ursprüngliche Kellergeschoss der alten Halle bleibe bestehen und werde hinsichtlich der erforderlichen Brandschutzmaßnahmen modernisiert. „Die renovierten Kellerräume können künftig als Abstell- und Lagerfläche genutzt werden“, berichtet der Sprecher. Als Teil der Umweltbemühungen der Kreisstadt erhält das Pultdach eine Photovoltaikanlage, die an das Verbrauchsnetz angeschlossen wird. Ein zweiter Eingang, der als Flucht-weg dient, kommt ebenfalls hinzu.