Großer Traum erfüllt Jedes Teil selbst ausgesucht — St. Wendel hat eine neue Boutique

Kuscheliger Mantel, schicke Bluse und coole Jeans – so präsentiert sich derzeit das Schaufenster von „Nadine’s kleiner Boutique“ in St. Wendel. Mit dem Laden in der Marienstraße 14 ist für Inhaberin Nadine Ding ein großer Traum in Erfüllung gegangen. „Ich habe schon immer zu meinem Mann gesagt, dass ich eines Tages eine eigene Boutique haben möchte“, verrät die 48-Jährige. Am 2. Oktober war dieser Tag gekommen.