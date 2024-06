Nazi-Parolen in St. Wendel und Schiffweiler Staatsschutz ermittelt wegen Nazi-Vorfall in St. Wendel

Gleich mehrere Nazi-Vorfälle haben sich am Wochenende in St. Wendel, in Schiffweiler und in Saarbrücken ereignet, wie die Polizei mitteilte. Zwei Gruppen, die innerhalb kurzer Zeit mit Nazi-Parolen grölend umherzogen und dabei den Hitlergruß zeigten, lösten Polizei-Einsätze aus.