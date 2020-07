Wer haut einen raus? : Saarland-Rekordhalter wirft in St. Wendel

St. Wendel TV St. Wendel lädt zu Kugelstoß- und Hürtenmeeting ins städtische Sportzentrum.

Nach der Corona-Zwangspause kommt die Leichtathletik-Szene so wieder langsam in Fahrt. Auch in St. Wendel. Nachdem am Dienstag mit dem Läufer-Abend des LC Rehlingen die erste Leichtathletik-Stadionveranstaltung im Saarland über die Bahn ging, folgt am kommenden Sonntag, 12. Juli, das Nationale Kugelstoß- und Hürdenmeeting des TV St. Wendel im Sportzentrum. Ab 14 Uhr stehen die 100 und 200 Meter Hürden sowie das Kugelstoßen der U 18, der U 20 und der Männer und Frauen auf dem Programm.