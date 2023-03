Renovierung im Gastrobetrieb des Wendelinushofs St. Wendel abgeschlossen Restaurant Hofküche präsentiert sich jetzt in einer Alt-Neu-Kombination

Thomas Latz, Geschäftsführer des Werkstattzentrums für behinderte Menschen Lebenshilfe (WZB), freut sich. „Wir können in der neuen Hofküche durchstarten“, sagt er bei der Wiederöffnung am Montag. Seit Dienstag ist das Restaurant Hofküche auf dem Wendelinushof in St. Wendel nach einer rund zweimonatigen Umbauphase wieder geöffnet.