Völlig ausgetickt : Betrunkener Discobesucher verletzt in St. Wendel vier Polizisten

St. Wendel Junger Mann lässt sich nach Rauswurf nicht bändigen. Und seine Begleiter spielen ebenfalls eine unrühmliche Rolle, heißt es dazu in einem Bericht.

Eine Disconacht hat in St. Wendel in einem Desaster geendet. Die Polizei musste einschreiten, nachdem Türsteher einen Kunden vor die Tür gesetzt hatten, wie es dazu in einem Bericht heißt. Auslöser für den Rauswurf: Der 25-Jährige war aggressiv, hatte in dem Tanzschuppen randaliert und Lautsprecher beschädigt. Er wollte es sich nicht bieten lassen, daraufhin am frühen Sonntagmorgen den Laden verlassen zu müssen, und tobte herum. Auch seine Begleiter bekamen offensichtlich den Birkenfelder nicht in den Griff.