Nach der Benefizaktion werden Gewinner der Tombola gezogen : Felix und Niklas spielen Glücksfee

Finale der Ziehung: Dominique Kraushaar (rechts) dreht noch einmal kräftig an der Lostrommel. Dann zieht Felix den ersten Preis. Sein älterer Bruder Niklas, sowie die Eltern Shenoa und Jan Cullmann schauen gespannt zu. Foto: Evelyn Schneider

Dörrenbach Die Brüder ziehen die Gewinner der Tombola. Familie Cullmann freut sich über den Erfolg der Benefizaktion. Sie dankt für die Unterstützung.

Den Tag über sind fleißig Gulaschkanonen geschrubbt worden, am Montagabend hat sich das Orga-Team der Benefizaktion „1000 Portionen für Felix“ dann mal einen gemeinsamen Moment der Ruhe gegönnt. Auf dem Sonnenhof in Dörrenbach sitzen sie gemütlich zusammen, plaudern über den Wildgulasch-Verkauf via Drive-In am Sonntag, tauschen die eine oder andere Geschichte aus. Es sind Erinnerungen an eine besondere Aktion, die erst allmählich ins Bewusstsein dringen.

Das Orga-Team der Benefizaktion „1000 Portionen für Felix“ Tina Gregorius, Kai Schneider, Sanja Schneider, Janik Recktenwald, Ann-Katrin Schneider, Jens Schneider mit Töchterchen Emily und Dominique Kraushaar (von links). Foto: Evelyn Schneider

Auch Shenoa Cullmann wird wohl noch etwas Zeit brauchen, um all das Geschehene zu realisieren: das Engagement des Orga-Teams samt der ehrenamtlichen Helfer, aber auch die Anteilnahme so vieler Menschen. Ihre Rührung ist ihr anzusehen. Mit ihrem Mann Jan und den beiden Söhnen Niklas (8) und Felix (4) schaut sie an diesem Abend am Sonnenhof vorbei. Hier hört die Familie zum ersten Mal die Summe, die das Orga-Team nach einem ersten Kassensturz gezählt hat: 15 500 Euro hat die Aktion eingebracht. „Das ist einfach Wahnsinn“, sagt Shenoa Cullmann mit feuchten Augen.

Felix und Niklas toben währenddessen umher – ausgelassen und fröhlich. Ihre Eltern haben dabei stets ein wachsames Auge auf die beiden. Denn vermeintlich harmlose Stürze können für den Vierjährigen schwerwiegende Folgen haben. Bei ihm bilden sich bei der Wundheilung keine Narben, sondern Knochen. Er leidet unter der seltenen Krankheit FOP (Fibrodysplasia Ossificans Progressiva). Zum Schutz vor Verletzungen trägt Felix einen Helm sowie Knie- und Ellenbogenschoner.

Wenn der Vierjährige lächelnd über die Wiese rennt, wird nicht nur seine Lebensfreude greifbar, sondern zeigt sich auch, was FOP bedeutet. Die Krankheit verläuft in Schüben. Meist beginnt es mit entzündlichen Schwellungen, die in der Folge verknöchern. Das führt dazu, dass Gelenke versteifen und somit die Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt werden. Bei Felix sind bereits Kopf beziehungsweise Halswirbelsäule, Schultern und die komplette Wirbelsäule steif.

An diesem Abend darf Felix Glücksfee spielen und zwar für jene Menschen, die ihm und seiner Familie helfen wollen. Bei der Wildgulasch-Verkaufsaktion konnten die Gäste neben dem Essen zusätzlich Lose erstehen. 3000 wurden verkauft. Diese sind nun in der Lostrommel. An Felix’ Seite steht sein älterer Bruder Niklas. Sie ziehen abwechselnd die Gewinner. Das Prozedere wird live auf Facebook übertragen. Sanja Schneider übernimmt Kamera und Regie, Dominique Kraushaar die Moderation. Außerdem kommt ihm die Aufgabe zu, die Lose ordentlich zu mischen. Die beiden Jungs haben sichtlich Spaß an ihrer Aufgabe. Felix passt auf, dass alles seine Richtigkeit hat. „Jetzt ist Niklas dran“, mahnt er einmal bei Dominique Kraushaar an.

Der geht seiner Moderationsrolle mit viel Humor nach. Hat immer ein Späßchen auf den Lippen. Zum großen Finale gesellen sich die Eltern zu ihren Jungs. „Sollen wir deine Mama ziehen lassen“, fragt Kraushaar bei Felix nach. Der verneint. Das macht er selbst. Ist doch Ehrensache.

Nach der spannenden Live-Übertragung der Los-Ziehung klingt der Abend entspannt aus. Stolz zeigt Felix seinen Meter, den er immer bei sich trägt. Damit würde er auch, wenn er gebraucht wird, in der SZ-Redaktion als Hausmeister aushelfen, verspricht er spontan.

Shenoa Cullmann hat im SZ-Gespräch einmal gesagt, dass sich die Familie eine Zeitlang allein gelassen gefühlt habe. Jetzt sind viele Menschen da. Sie schauen hin, sie fühlen mit, sie helfen.

Info Folgende Losnummern haben gewonnen 1. Preis: Grillkurs mit Dominique Kraushaar im eigenen Garten mit zehn Personen: Los 2095 2. Preis: Übernachtung für zwei Personen in Merker‘s Bostal-Hotel in Bosen: Los 2050 3.Preis: Kutschfahrt für vier mit Bier vom Sonnenhof: Los 2177 4.Preis: 100 Euro Stadtgutschein WND, zur Verfügung gestellt von Round Table Saarbrücken, Los 3311 5. Preis: 100 Euro Stadtgutschein WND, zur Verfügung gestellt von Ladies‘ Circle 60 Saarbrücken, Los 468 6. Preis: 100 Euro Stadtgutschein WND, zur Verfügung gestellt von Round Table Saarbrücken, Los 3367 7. Preis: Gutschein, gültig für zwei Personen, Segwayfahren am Bostalsee, zur Verfügung gestellt von Hin & Weg Bostalsee, Los 3213 8. Preis: Gutschein, gültig für zwei Personen, Scooterfahren am Bostalsee, zur Verfügung gestellt von Hin & Weg Bostalsee, Los 2056 9. Preis: Kochset von Tefal, von Globus zur Verfügung gestellt, Los 3206 10. Preis: Gutschein für Karins Weinlädchen, Los 122 11. Preis: Gutschein für Waidmann’s Würze, Los 2844 12. Preis: Gutschein für vier Kasten Bier (auch zwei alkoholfrei), von der Karlsberg Brauerei, Los 2843 13./14./15. Preis: Jeweils zwei Karten fürs Jazzfestival, von der Stadt St. Wendel, Los 102, Los 2016, Los 897 Die Gewinner können sich bei Dominique Kraushaar, Tel. (01 72) 6 60 45 28, melden. Das Orga-Team bittet darum, keine Bargeldspenden mehr bei ihm abzugeben. Es gibt ein Spendenkonto.