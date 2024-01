Penny-Markt in Winterbach „Im besten Falle überflüssig“

Am Ortseingang von Winterbach, wenn man von St. Wendel her kommt, soll ein Penny-Markt entstehen. Das trifft nicht überall auf Zustimmung. Beispielsweise hält der Naturschutzbund (Nabu) den künftigen Nahversorger an dieser Stelle für völlig fehl am Platz.

Foto: Thorsten Grim