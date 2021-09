Konzert in Winterbach : Die Show geht endlich weiter

Mit einem Probenwochenende im Oberthaler Schullandheim hat sich das Jugendprojektorchester auf das Konzert vorbereitet. Foto: Anna-Lena Morsch

Winterbach „The show must go on“, den Song hat die britische Rockband Queen vor 30 Jahren veröffentlicht. Nach der Corona-Pandemie geht die Show endlich für den Musikverein (MV) Winterbach weiter. An diesem Samstag, 18. September, ab 16 Uhr präsentieren die Musiker das Open-Air „Queen in Concert“ auf dem Vorplatz der Winterbacher Mehrzweckhalle.