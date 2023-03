Musikverein Winterbach Gerhard Weiand ist nun Ehrenmitglied

Nicht die große Bühne eines Konzertsaales, sondern der Probenraum im örtlichen Vereinszentrum war der Ort für den Auftakt der Jubiläumsveranstaltungen des Musikvereins Winterbach, der in diesem Jahr 90 Jahre alt wird. „Eigentlich sind 90 Jahre kein großes Jubiläum, aber ein Geburtstag, den in der heutigen Zeit nicht mehr jeder Musikverein oder kulturtreibende Verein feiern kann“, betonte die Vereinsvorsitzende Susanne Marszalek-Koch zu Beginn der Jubiläums- und Ehrungsmatinee. „Auch wenn es Höhen und Tiefen gibt, hat der Musikverein immer wieder gezeigt, dass er mit Zusammenhalt und viel Engagement vieles erreichen kann. Dies zeigen immer wieder die Konzerte, die in der Winterbacher Mehrzweckhalle oder im Saalbau St. Wendel stattgefunden haben, wie auch die erfolgreiche Teilnahme an den Wertungsspielen.“