Summertime : Die Summertime Reihe in Hoof startet in eine neue Runde

Die Summertime Reihe in Hoof startet in eine neue Runde

Hoof Summertime Reihe wird fortgesetzt. Den Sommer genießen heißt es am Freitag, 13. August ab 20 Uhr in Hoof. Unter dem Motto „Summertime 2021“ veranstaltet der Verein zur Förderung der Dorfentwicklung Hoof nach dem großen Zuspruch der drei vorangegangenen Veranstaltungen wieder ein Event.

Wie viele andere Bands, hatte auch "Manny K & Friends" lange unter den Corona-Maßnahmen zu leiden, was u.a. auch dazu führte, dass sich zunächst fast die gesamte Band auflöste. Dazu kam in der Vergangenheit stets die Tatsache, dass die Band als Singing-Band versuchte, Auftritte zu generieren. Doch die Veranstalter suchten in aller Regel handgemachte Musik. Also beschlossen Doris Schwan und Manny K die Zeit zu nutzen, um Musiker zu finden, die eben auch Instrumente spielen konnten und zugleich dem Stil der Band entsprachen. Und so steht zwar heute immer noch der Gesang im Vordergrund, aber gepaart mit einer entsprechenden Instrumentenvielfalt.