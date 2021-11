Klassiker neu inszeniert : Aschenputtel gastiert im Saalbau

Aschenputtel wird im Dezember im St. Wendeler Saalbau mit ihrem Prinzen tanzen. Foto: Theater Liberi/Nilz Böhme/Nilz Böhme

St Wendel Altbekannt und doch ganz neu: Am Freitag, 3. Dezember, um 16 Uhr verwandelt sich der Saalbau in St. Wendel in ein zauberhaftes Märchenland. Das verspricht das Theater Liberi, das den berühmten Klassiker der Brüder Grimm als modernes Musical für die ganze Familie inszeniert.

Eigenkompositionen und schwungvolle Choreografien sollen ein unterhaltsames Live-Erlebnis für Kinder ab vier Jahren, Eltern und Großeltern sein. Das teilt eine Theatersprecherin mit.

Auch im Musical nimmt alles seinen Anfang mit der gehässigen Stiefmutter, die das gutherzige Aschenputtel nicht nur Linsen zählen lässt, sondern ihm auch immer wieder zu spüren gibt, dass es unerwünscht ist. Doch in der neu aufgelegten Version des Theater Liberi geht es von da an drunter und drüber: Es gibt einen König, der nicht regieren will, einen Hofnarren, der nicht lustig ist und eine Stiefschwester, die lieber reisen und studieren will, als den Prinzen zu heiraten. Dieser gibt sich wiederum als Bote aus und verliebt sich ganz nebenbei in Aschenputtel. Ein Glück, dass die gute Fee der Titelheldin in diesem Chaos zur Seite steht, denn das große Finale steht noch bevor: Der königliche Ball, auf dem sich Aschenputtels Leben für immer verändern wird.

Die Fassung aus der Feder von Helge Fedder bricht mit Konventionen und bleibt doch dem Kern des unvergesslichen Märchenstoffs treu. „Aschenputtel zeigt, dass man nie den Mut verlieren darf und an seinen Träumen festhalten muss“, erklärt Hauptdarstellerin Anastasia Ivanova. „Und sie lehrt uns auch, dass es in der Liebe nicht um Oberflächlichkeiten geht, denn sie überzeugt den Prinzen mit ihrer Offenheit und ihrem Humor.“

Die Musiker Christoph Kloppenburg und Hans Christian Becker untermalen die Geschichte mit eigens komponierten Titeln. „Mal lustig, mal romantisch, mal nachdenklich, aber immer voller Energie“, beschreibt Kloppenburg die Stücke. „Musikalisch bietet Aschenputtel eine Mischung aus Rock, Pop, Ballade, Walzerund noch viel, viel mehr, heißt es in der Mitteilung weiter.