Aktion zum Internationalen Museumstag : St. Wendeler Museum bietet Druckworkshop an

St. Wendeler Museum bietet Druckworkshop an

Impression aus einem vorherigen Druckworkshop im St. Wendeler Museum. Das Haus beteiligt sich am internationalen Museumstag. Foto: Brigitte Jäckel

St Wendel Anlässlich des internationalen Museumstages, an diesem Sonntag, 15. Mai, bietet das Museum St. Wendel einen Druckworkshop für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien an. Wie eine Sprecherin berichtet, startet jeweils um 15 und um 16 Uhr unter dem diesjährigen Motto „Museen mit Freude entdecken“ eine Reise durch die Dauerausstellung der St. Wendeler Künstlerin Mia Münster mit anschließendem experimentellen Drucken.

„In den Bildern Mia Münsters werden wir nach Mustern, interessanten Formen und Motiven suchen, die als Inspirationsquelle dienen“, so die Sprecherin. Im Anschluss steht die Druckpresse bereit, um das Ergebnis auf Papier zu bringen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Die Teilnahme ist kostenlos, erfordert aber eine Anmeldung per Telefon (0 68 51) 8 09 19 45 oder Mail an museum@sankt-wendel.de bis zum Vortag. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen pro Termin begrenzt. Die Sprecherin weist darauf hin, dass Kinder unter zehn Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen können. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sei erforderlich.