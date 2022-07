Giacomo Agostini legt sich 1969 beim großen Motorrad-Preis von Deutschland in Hockenheim vor 100 000 Zuschauern in die Kurve. Sowohl in der 350- als auch in der 500-ccm-Klasse raste der 20-jährige Italiener seinen Konkurrenten auf und davon – und mit einem Schnitt von 181 Stundenkilometern zu einem neuen Streckenrekord. Foto: dpa Foto: dpa/upi/wisseler