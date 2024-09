Einkaufsvergnügen Moonlight-Shopping mit vielen Attraktionen

Beim Moonlight-Shopping der Aktionsgemeinschaft „In St. Wendel tut sich was“ konnte am Samstagabend, 14. September, von 19 bis 24 Uhr eingekauft und gebummelt werden. Die kühlen Temperaturen boten den Einzelhändlern ideale Voraussetzungen, ihre Herbst- und Wintermode zu präsentieren. Ein umfangreiches Rahmenprogramm und besondere Licht-Akzente rundeten das Programm ab.

Kurz vor 19 Uhr ist in und vor Nadines kleiner Boutique in der Marienstraße schon alles für die zu erwartende Kundschaft vorbereitet. Aus allen Richtungen strömen Menschen in Richtung St. Wendeler Innenstadt, wo das traditionell am zweiten Samstag im September stattfindende Moonlight-Shopping mit vielen offenen Geschäften und zahlreichen weiteren Programmpunkten aufwartet. Wenige Minuten später wird sowohl im Schuhhaus Blum als auch bei Leder Stroppel, dem Lieblingsgeschäft und dem Eco-Store Grünbert bereits fleißig die neue Herbst- und Winterkollektion in Augenschein genommen. Im letztgenannten Geschäft, das auf Fair Fashion setzt, gibt es beim nächtlichen Shopping noch ein zusätzliches Angebot. Kolja Conrad, einer der beiden Gründer der Kaffeerösterei Black Hen aus Saarbrücken, kredenzt den Kunden Kaffee und Espresso: „Ich schenke heute Blacky, unseren Signature Blend und damit die Kaffeesorte aus, die unserem eigenen Kaffeegeschmack entspricht. Sie ist eine Mischung aus 25 Prozent Robusta-Kaffee aus Indien und 75 Prozent Arabica-Bohnen aus Honduras“, erläutert er und ergänzt, dass das Sortiment, von dem eine Auswahl auch bei Grünbert erhältlich ist, noch weitere Kaffee- und Espressovarianten umfasse, allesamt bio, fair gehandelt und der Kategorie Specialty Coffee zuzuordnen. An diesem Abend könne man darüber hinaus einen Espresso Martini genießen, bei dem der selbst gemachte Kaffeelikör Black Lisbeth zum Einsatz komme, der nach der Oma eines Mitarbeiters benannt sei.