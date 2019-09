Moonlight-Shopping in St. Wendel : Einkaufen im Lichtermeer

Auf dem Schlossplatz. Foto: B&K/Bonenberger/

St. Wendel Lichtersäulen in verschiedenen Formen und Farben versetzten nicht nur den Schlossplatz in ein besonderes Ambiente. Die komplette Innenstadt war am Samstagabend dekoriert. Einmal mehr lud die Aktionsgemeinschaft In St.

