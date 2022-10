Modellbau-und Spielzeugbörse Bliesen : Ein Mekka für Tüftler und Sammler

Besonders die Kinder waren von der verschneiten Landschaft mit den fahrenden Zügen, die Otto Gisch aufgebaut hatte, begeistert. Foto: Frank Faber

Bliesen Die Bliesener Modellbahnfreunde haben nach der Coronapause wieder eine Modellbahn- und Spielzeugbörse in der Sport-und Kulturhalle in Bliesen angeboten. Schwerpunkt lag auf der Modelleisenbahn in allen Spurweiten.