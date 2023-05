Umbaumaßnahmen am Marienhaus Klinikum Mobiles Hightech-Labor in St. Wendel

Container – bei dem Begriff denken die meisten wohl an rostige Schiffs- oder verbeulte Baustellenbehälter. Doch dass damit auch ein Hightech-Behandlungsraum gemeint sein kann, zeigt sich am Marienhaus-Klinikum St. Wendel-Ottweiler. Dort sind aktuell umfangreiche Baumaßnahmen zur Erstellung eines neuen Herzkatheterlabors (HKL) mit zwei Messplätzen im Gange. Bis dieses fertig ist, erledigen die Ärzte sämtliche interventionellen kardiologischen Untersuchungen beziehungsweise Eingriffe in einem mobilen HKL, das sich in einem speziell konzipierten Container befindet.