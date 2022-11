Vom 3. bis 11. Dezember : St. Wendeler Weihnachtsmarkt mit Budenstadt und Feuershow

Künstler auf dem Markt

Zum St. Wendeler Weihnachts- und Mittelaltermarkt gehört auch ein Programm auf drei Bühnen. Diese sind am Fruchtmarkt, am Kugelbrunnen sowie in der Mott platziert. Vom 3. bis zum 11. Dezember gibt es die Feuershow der Firedancer, Gaukelei und Jonglage mit Opus Furore, Auftritte der Schneeelfe Sorgenfrei und des Weihnachtstrolls Trolly, Wegelagerer Kalibo ist unterwegs und Musik gibt es von Rebule sowie von der Peterson Band. Am 3. und 4. Dezember treten zudem die Spielleut Ranunculus auf, vom 8. bis 11. Dezember bietet Gage Stelzenkunst Hochstelzenlauf mit Live-Musik.