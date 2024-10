Missionshaus-Projekt „Behauptungen entbehren jeder Grundlage“ – Stadt und Struktur Holding kontern Vorwürfe von Armin König

„Paukenschlag: K.O.-Kriterien für Millionenprojekt Missionshaus-Areal – umweltschädlich, gefährlich und in wesentlichen Teilen rechtsfehlerhaft und gravierend mängelbehaftet“, so leitet der frühere Illinger Bürgermeister Armin König eine Pressemitteilung ein, die seine eigene Stellungnahme zum Vorhaben am Missionshaus zum Thema hat. Überschrieben ist sie mit „Sakrileg Missionshaus-Monstehrprojekt WND: Die Wendalinusaustreibung durch Geschäftemacher“.