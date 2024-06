Zweite Bürgerversammlung geplant Missionshaus in St. Wendel: Hochwasser an Pfingsten bestätigt Befürchtung von Bürgerinitiative

„Wir befinden uns in einem laufenden Bebauungsplanverfahren. Aktuell sind die Gutachten noch in Bearbeitung. Ich kann daher leider keine Auskunft geben.“ So kurz und knapp beantwortet Sarah End einen kleinen Fragenkatalog, den die Saarbrücker Zeitung der geschäftsführenden Gesellschafterin von Kernplan übermittelt hatte. Das Illinger Planungsbüro ist von der SG Strukturholding mit der Bauleitplanung rund um das St. Wendeler Missionshaus betraut. An dem Vorhaben der SG Strukturholding, deren Gesellschafter zu je 50 Prozent die Kreissparkasse St. Wendel und der St. Ingberter Architekt Gerlando Giarrizzo sind, scheiden sich die Geister. Viele St. Wendeler begrüßen das Projekt, doch es gibt auch Widerstand.