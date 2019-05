Party vor den Sommerferien : Max Giesinger kommt zum Ferien-Open-Air

St. Wendel Gerade ist das Line-up für das Schülerfestival im St. Wendeler Bosenbachstadion vorgestellt worden.

Im vergangenen Jahr ist das Schülerferienfest des Saarländischen Rundfunks (SR), das mehr als 30 Jahre auf dem Halberg in Saarbrücken über die Bühne ging, erstmals in der Kreisstadt St. Wendel gefeiert worden. Und das mit Erfolg. 10 000 junge Besucher kamen, um mit viel Musik und Stars in den Sommer zu starten. Jetzt gibt es die zweite Auflage des SR-Ferien-Open-Airs St. Wendel. Dazu verwandelt sich das Gelände des ehemaligen Bosenbachstadions am Freitag, 28. Juni, in einen Funpark samt großer Bühne. Knapp einen Monat vor der Party stellte sich noch eine Frage: Welche Künstler treten auf?