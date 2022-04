Forschung auf der ISS : Matthias Maurer kehrt in Kürze auf Erde zurück – seine Ablöse ist schon unterwegs

Matthias Maurer bei einem Außeneinsatz an der internationalen Raumstation. Foto: dpa/-

Oberthal Stabwechsel im All: Nach fünfeinhalb Monaten bahnt sich die Rückreise für Matthias Maurer an. Am Mittwochvormittag startete seine Ablöse zur Raumstation ISS. Und wann kommt der Saar-Astronaut auf die Erde?

Forschungsprojekte absolvieren und Arbeiten außerhalb der internationalen Raumstation (ISS) in der Schwerelosigkeit ausführen – dazu einen grenzenlosen Blick über die Erde haben: Das sind einige wenige Eindrücke, mit denen Matthias Maurer schon bald wieder zurückkehrt. Die Mannschaft, die ihn ablösen soll, ist bereits auf dem Weg ins All.

Kurz vor 10 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit hob eine Falcon-9-Rakete vom Weltraumstartplatz Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ab. An Bord der Crew-Dragon-Kapsel: vier Astronauten – drei aus den USA und eine Italienerin. Kjell Lindgren, Bob Hines und Jessica Watkins sowie Samantha Cristoforetti vertreten die Europäische Raumfahrtagentur Esa. Das Team bildet die Crew 4 und löst die vorherige Mannschaft in der ISS ab.

Unter ihnen ist auch Maurer. Er ist seit 11. November in etwa 400 Kilometer Höhe im Einsatz. Der 52-Jährige sollte bereits Ende April die Rückreise antreten. Dies verschiebt sich nun um wenige Tage. Voraussichtlich landet der Oberthaler in der ersten Maiwoche.

