Sportplakette für Martha Vollmann Mit 87 Jahren immer noch vorneweg

Martha Vollmann sitzt in der Mitte eines Stuhlkreises im Kneipp-Treff und gibt die Anweisung: „Die Arme in die Höhe strecken und mit den Händen greifen, als würden wir im Sommer die Äpfel vom Baum holen.“ Eine Übung, wie sie oft in Turnstunden zu sehen ist. Das Besondere an dieser Stunde: die Übungsleiterin. Oft werden solche Stunden von Jüngeren angeboten. Vollmann dagegen ist 87 Jahre. Die Urweilerin leitet die Übungsstunde „Bewegung mit und auf dem Stuhl“ beim St. Wendeler Kneipp-Verein.