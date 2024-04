Am Samstagnachmittag fand im Haus am Mühlenpfad in Neipel, das neben einer Gaststätte auch das Dorfgemeinschaftshaus und Heimatmuseum für dörfliche Geschichte des Schaumberger Landes beherbergt, vor mehr als 80 Besuchern die Verleihung des „Ehrenpreises Saarländische Mundart“ an das Marpinger Comedy-Duo Langhals und Dickkopp statt.