In Deutschland der Rallye-Überflieger, international ausgebremst „Weil ich kein Millionär bin . . .“

Am Donnerstag hat Rallyepilot Marijan Griebel aus Hahnweiler auf einer Strecke im Landkreis Birkenfeld noch einmal getestet. Auto, Fahrer und Beifahrer auf Betriebstemperatur gebracht. An diesem Freitag und Samstag will der 35-Jährige und sein Beifahrer Tobias Braun bei der ADAC Saarland Pfalz Rallye seine Erfolgsserie fortsetzen. Der dreifache deutsche Rallyemeister (2018, 2021 und 2023) hat in seinem im Škoda Fabia RS Rally2 die vergangenen drei Läufe zur deutschen Meisterschaft als Sieger beendet, liegt in der Fahrerwertung 17 Punkte vor Markenkollege Julius Tannert – und geht bei seinem Heimrennen als Favorit an den Start.