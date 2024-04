Fast 2200 Läufer Marathon in St. Wendel: Von Krämpfen und Streckenrekorden

Begonnen hatte die Laufveranstaltung am Morgen im Regen mit dem Sieg von Fabian Grill (LTF Theeltal) über die Distanz von zehn Kilometern. „Meine Frau muss bis 14 Uhr ran, deswegen habe ich mich auch für den Lauf über die fünf Kilometer angemeldet“, sagt Grill. Gute vier Stunden nach seinem ersten Start gibt er gleich richtig Gas und ist nach 18:55,6 Minuten zum zweiten Mal als Erster im Ziel. Über die 21,1 Kilometer im Halbmarathon haben sich die beiden Rehlinger Joshua Peter und Simon Klasen etwas vorgenommen. „Wir sind auch in einer Trainingsgruppe“, teilt Peter mit. Er hat an diesem Tag die schnellsten Beine und gewinnt den „Halben“ in 1:17,31 Stunden vor dem Saarbrücker Julian Loss (1:18,46 Stunde) und seinem Vereinskollegen Klasen (1:18,45 Stunde).