Polizei St. Wendel : Mann schreit, spuckt und verunreinigt seine Zelle

St. Wendel Störer außer Rand und Band: 55-Jähriger hielt die St. Wendeler Polizei über mehrere Stunden in Atem.

Vor Ort trafen die Beamten die Mitteiler sowie den Störer an. Auch der Polizei gegenüber legte der Verursacher kein kooperatives Verhalten an den Tag. Er beschimpfte die Polizisten und zeigte sich völlig uneinsichtig, so der Sprecher weiter. Nachdem die Personalien in Erfahrung gebracht waren, stand fest: Der 55-Jährige ist der Polizei nicht unbekannt. Darüber hinaus war er mit einem Fahrzeug unterwegs, das nicht ihm gehörte und führte dies auch ohne die erforderliche Fahrerlaubnis mit gestohlenen Kennzeichen.