Räuberischer Erpressung : Mann attackiert 15-Jährigen am St. Wendeler Bahnhof

St. Wendel Die Polizei sucht derzeit nach einem Mann, der in St. Wendel einen Jugendlichen angegriffen und erpresst hat.

Wie ein Sprecher berichtet, habe sich der Vorfall am Donnerstagabend in der Bahnhofshalle ereignet. Ein 15-Jähriger habe sich dort um 21.10 Uhr aufgehalten, als ein Mann auf ihn zugekommen sei und ihn umgehend attackiert habe. So habe der Täter den Jungen am Kragen der Jacke ergriffen, diesen stark zusammengezogen und sein Opfer gegen eine Glaswand gedrückt. Gleichzeitig habe er von dem Jugendlichen Geld für eine Fahrkarte gefordert. Der 15-Jährige habe nach eigenen Angaben während des Angriffes nur noch schlecht Luft bekommen. Kurze Zeit später habe er sich in einem günstigen Moment losreißen und flüchten können. Geld habe er dem Täter nicht ausgehändigt.