Werschweiler Theatertage „Lebst du noch oder stirbst du schon?“

Die von Klopfenstiel hinterlassene Visitenkarte des Bestattungsunternehmens „Klappe zu“ bestärkt Alexander in dem Glauben, das sein Leben sich dem Ende zuneige und lässt ihn zusätzlich an seiner Ehefrau zweifeln: „Aach noch e Drache als Ehefraa.“ Glücklicherweise naht Hilfe in Form seiner treusorgenden Mutter Gertrud Humboldt (Angelika Bolley), die Hühnersuppe im Gepäck hat. Sie zieht dem „armen Schatz“ erst einmal gestrickte Wollsocken über die „kalten Füßchen“ und macht ihm Wadenwickel. Danach überschlagen sich die Ereignisse. Mama Humboldt und ihre Schwiegertochter geraten in einen erbitterten Streit und werden von Isabell, die freie Bahn zur Regelung ihrer eigenen Angelegenheiten benötigt, zum Versöhnungsfrühstück nach St. Wendel geschickt. Notar Klopfenstiel kehrt zurück, um Isabells Erbwürdigkeit zu prüfen. Die Bestattungsunternehmerin Hannelore Friedrich (Judith Herrmann) rückt nebst Assistentin Eva (Ayline Matzenbacher) an und wird von der gleichermaßen eintreffenden Hausärztin Dr. Brinkmann (Sylvia Schmidt) mit Verwunderung begrüßt: „Hannelore, was machschd du dann do? Bin ich etwa zu spät?“.